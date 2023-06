„Revolte Pforzheim“ mit Aktion gegen LGBTQ-Propaganda (+Video)

Lokale Aktivisten der Aktionsgruppe „Revolte Pforzheim“ zeigten unlängst mit einem kreativen Aktionsvideo was junge Deutsche von der LGBTQ-Propaganda zu halten haben. Im sogenannten „Pride Month“ findet in einigen Städten in Baden-Württemberg der sogenannte CSD statt. Auch diesen Auswüchsen stellen sich die jungen Aktivisten entgegen. Hier geht’s zum Video: https://t.me/pforzheimrevolte/542