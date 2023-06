Am vergangenen Mittwoch fand in der Russischen Föderation ein „Prozess“ gegen mehr als 20 ukrainische Militärangehörige statt, die Mariupol verteidigten und im Mai 2022 vom Feind gefangen genommen wurden.

Den Veröffentlichungen in sozialen Medien zufolge führten die russischen Besatzer einen Prozess gegen die „Asow“-Kämpfer durch. Die Rede ist von 22 ukrainischen Kriegsgefangenen.

Der Putinstaat wirft den ukrainischen Verteidigern zynisch die sogenannte „Beteiligung an einer Terrororganisation“ und „Beteiligung an Aktionen zum Sturz der Regierung in der DVR“ vor.

„Im Falle eines Schuldspruchs drohen den „Asowiern“ 15 Jahre bis lebenslange Haft“, berichtete eine Zeitung.

Die Anklage fügt außerdem hinzu, dass von den 24 sogenannten „Angeklagten“ zwei gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht wurden.

Gleichzeitig sind von den verbleibenden 22 Kriegsgefangenen, die vor dem „Gericht“ erschienen, acht Frauen, die, wie die Veröffentlichung schreibt, als Köchinnen im „Asow“-Regiment arbeiteten.

Das Regiment verteidigte im letzten Jahr bis zum Kapitulationsbefehl der liberalen Selenskyj-Regierung in Kyiv die ukrainische Hafenstadt Mariupol heldenhaft. Die Freiheitskämpfer des überwiegend russischsprachigen (nunmehrigen) Regiments „Asow“ hielten 86 Tage lang den Angriffen von Putins roter Armee stand, bis sie ihren Rückzugsort, das Asowstal-Werk, aufgeben mussten. Sie gingen am 20. Mai 2022 in die Kriegsgefangenschaft, die viele von ihnen nicht überleben sollten. 50 Männer starben alleine bei einem ungeklärten Brand im russischen Kriegsgefangenenlager Oleniwka einen schrecklichen Flammentod, 700 befinden sich immer noch in Gefangenschaft.

Schon heute sind Asow, Asowstal und Mariupol eine Legende. Legende, wie die Verteidiger der Thermopylen! Legende, wie die Verteidiger des Alcázar von Toledo! Legende, wie die Verteidiger von Kolberg und Königsberg, von Breslau und Budapest, Wien und Berlin!