Schwerin : Das System hat keine Fehler – Es ist der Fehler!

Um die Bevölkerung über das volksfeindliche System aufzuklären, waren erneut Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „DER III. WEG“ in der Landeshauptstadt Schwerin unterwegs. Im Stadtteil Krebsförden wurden mehrere Tausend Flugblätter verteilt. Wie überall im Land haben auch in Schwerin viele einheimische Bürger die Schnauze voll von der volksfeindlichen Politik, wie unsere Aktivisten während ihrer Verteilaktion, in einigen Gesprächen mit interessierten Bürgern erfahren konnten. Die Energiewende der Ampelkoalition, die Masseneinwanderung und die damit verbundenen Probleme waren nur zwei Punkte, die von den Bürgern genannt worden sind.

„Der Dritte Weg“ bietet die Lösung für den Systemwechsel. Deutscher Sozialismus jetzt!

