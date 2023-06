Video zur Demonstration der Patriot Front in Washington, DC.

Dieses Video bietet einen Einblick in alle Ereignisse des Tages zur Demonstration zum Nationalfeiertag der Patriot Front in Washington, DC., von der morgendlichen Eröffnung über den Marsch durch Washington bis hin zu Preisverleihungen und Kampfwettbewerben.

Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #054 – Im Gespräch mit Thomas Ryan Rousseau von der Patriot Front

n der 54. Ausgabe von „Revolution auf Sendung“ sprechen wir mit Thomas Ryan Rousseau von der Patriot Front über den beeindruckenden Aktivismus und die Disziplin seiner Aktivisten sowie über die aktuelle politische Lage der USA. Die Patriot Front wurde im Jahr 2017 gegründet und agiert immer wieder mit gut organisierten, disziplinierten und aufsehenerregenden Aufmärschen in verschiedenen Großstädten der USA. Dabei erreichen sie teils ein enorme mediale Aufmerksamkeit.

Selbstverständlich gehen unsere Moderatoren auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik und einer Liedbesprechung oder der Vorstellung einer Sehenswürdigkeit.

“Revolution auf Sendung” – 18. Juni 2023 – 20:00 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei TELEGRAM live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei telegram.org erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird in aller Regel einmal im Monat gesendet.

Livesendung wird ausgestrahlt auf Telegram unter: https://t.me/RevolutionAufSendung und auf Odysee unter https://odysee.com/@RevolutionAufSendung:8

Abonniert unseren Kanal!