Anti LGBTQ-Protestaktion in Naumburg

Eines der üblichen selbsternannten Weltverbesserungsgrüppchen hat vor kurzem eine Treppe in den sechs bunten Regenbogenfarben der Homopropaganda angestrichen. Es ist nicht irgendeine Treppe, sondern die Treppe an der Grund- und Sekundarschule Albert Schweitzer und diese befindet sich gut sichtbar neben der täglich stark befahrenen B87. Diese ach so kreative Gruppe „Jugendparlament Naumburg“, welche in den sozialen Netzwerken Weltoffenheit propagiert und an der ersten Schule ein Zeichen gesetzt hat, macht dieses zufällig genau einen Monat, bevor der Wahnsinn CSD durch die Straßen Weißenfels zieht. Der hiesige Landrat macht dafür natürlich auch schon fleißig Werbung und ist zuversichtlich, dass es da „ordentlich bunt und fröhlich vonstatten geht.“ Ob sie nach dieser nächtlichen Aktion immer noch so motiviert sind? Unbekannte haben, laut ihren Aussagen, diese Treppe »zerstört« und die bekannte Symbolik „die Reichskriegsflagge“ hinterlassen. Natürlich wird der bunte Lappen bald wieder diese Treppe schmücken, aber eins hat es uns gezeigt: Der Widerstand im Burgenlandkreis ist nicht tot! Die Reaktionen bei Facebook waren für die „Partnerschaft für Demokratie Burgenlandkreis“ dann leider doch nicht wie erhofft und sie wurden wie immer demokratisch gelöscht und die Kommentarfunktion deaktiviert! Es zeigt uns, dass die gesunde Familienseele existiert und sich gegen die Inoktrination unserer Kinder zur Wehr setzt.

