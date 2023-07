Australien will NS-Symbolik verbieten

Aus Angst vor dem Erstarken nationalistischer Gruppierungen, wie dem National Socialist Network und European Australian Movement – kürzlich haben wir ein Interview mit Thomas Sewell veröffentlicht -, wird es in Australien ein neues Gesetz geben, das es verbietet, NS-Symbole zu zeigen oder zu verkaufen. Wer sich nicht daran hält, kann bis zu 12 Monate ins Gefängnis kommen. Ausgenommen vom Gesetz sind der Hitlergruß, dessen Verbot in Australien Sache der Bundesstaaten ist und das Hakenkreuz als religiöses Symbol im Hinduismus und Buddhismus sowie im journalistischen und wissenschaftlichen Kontext.

Besonders an Fahrt gewonnen hatte das Vorhaben, nachdem eine LGBTQ-Kundgebung von Nationalisten gestört wurde. Deren Symbolik und Zurschaustellung jeglicher Perversion ist nämlich für die australische Regierung kein Problem, jeglicher Protest dagegen aber schon. Man beobachtete schon lange, wie rechte Gruppierungen im Land immer mehr Sympathisanten gewinnen können. Laut dem jüdischen Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus sei in Australien aber kein Platz für „Nazis und ihre böse Ideologie“.

Deshalb soll nun das mit Unterstützung der Opposition beschlossene Verbotsgesetz dem einen Riegel vorschieben. Auch der australische Rat für jüdische Angelegenheiten erhofft sich durch die Initiative eine Schwächung rechter Kräfte, die für ein weißes Australien und die Bewahrung eines natürlichen Familienbildes stehen.

Ob ihnen das mit dem Verbotsgesetz gelingt? Wahrscheinlich nicht. Denn die Australier werden nicht durch Symbole radikalisiert, sondern durch die herrschende Politik. Wer sich an die Corona-Zeit zurückerinnert, der weiß, dass Australien eines der härtesten Corona-Regime geführt hat, was bereits starken Widerstand in der Bevölkerung auslöste. Auch heute gibt es genügend Missstände, eine Flut von Überfremdung und die weiße Bevölkerung wird wie in Europa und den USA ebenfalls durch anti-weiße Gesetze gegängelt. Somit werden nationalrevolutionäre Kräfte und ihre aktiven Clubs weiterhin Zulauf von weißen Australiern haben, ganz gleich unter welchen Symbolen.