Bürgerstreife mit Volksaufklärung in Dessau-Süd

In der Stadt Dessau sorgen seit Wochen Einbrecher für ungute Gefühle und auch im Innenstadtbereich gab es in den letzten Wochen zahlreiche Raubüberfälle auf kleine Geschäfte. Die lokale Presse berichtet von Videoaufnahmen von Überwachungskameras, die zeigen, wie eine maskierte Person Häuser und Autos ausspäht und Augenzeugen berichten bei den Überfällen davon, dass die Täter ein migrantisches Aussehen haben sollen.

Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ liefen nun mehrere Bürgerstreifen in den betroffenen Gebieten und informierten darüber, wie Bürger möglichen Einbrüchen vorbeugen können.

Das System versagt an immer mehr Stellen des öffentlichen Lebens und blickt nicht länger auf die Sorgen und Bedürfnisse der Bevölkerung. Unsere Partei „Der III. Weg“ spricht genau diese Missstände an und versucht, mit den bescheidenen Mitteln, welche sie hat, zu helfen, wo sie kann. Bei regelmäßigen Streifen stellen wir dabei das Staatsmonopol nicht in Abrede, sondern betreiben ehrenamtlich Präventionsarbeit für unser aller Sicherheit.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht sowohl für die Abschiebung von kriminellen, illegalen und dauerhaft erwerbslosen Ausländern als auch den effektiven Schutz der einheimischen Bevölkerung.

