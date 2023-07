Heute Morgen waren Aktivisten vom Stützpunkt Württemberg in Heilbronn aktiv und verteilten zahlreich Flugblätter zu unserer aktuellen Kampagne "Homo-Propaganda stoppen!". Demnach konnte auch in der Neckarstadt erneut ein Nadelstich gesetzt werden. Unsere Kampagne in Baden-Württemberg endet kommende Woche - ein ausführlicher Bericht folgt!