„Ich gab mein Leben für Deutschland, was gibst du?“

Wer diese Frage schon einmal vernahm und tatsächlich etwas zu fühlen vermochte, eine Gänsehaut, ein Brennen im Herzen, der sollte sich diese Frage auch immer wieder stellen, denn jener ist noch nicht verloren. Nein, jener trägt einen Geist in sich, welcher zu Großem bestimmt ist, zu Großem im Kampf um sein Land, im Kampf um die Freiheit.

Sind auch schon viele Seelen dieser Welt verloren, so ist gewiss, dass einige den Geist aus alten Tagen in sich tragen. Besteht nur die Frage, wie ein jeder dies lebt. In Selbstmitleid, weil er trotz seines Fühlen keine Hoffnung sieht? In reinem Hedonismus, um diese Hoffnungslosigkeit zu übertünchen? Oder vielleicht nur im blanken Hass auf diese Welt, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, etwas zu unternehmen?

Egal in welcher Form, tut er nichts, hat er verloren. Tut er nichts und klaget nur, versauernd und verreckend in seinem eigenen Selbstmitleid, so hat er sein eigenes Potenzial verworfen.

Denn es geht heutzutage nicht um die Frage ob, oder was in dieser Welt, in unserem Land, falsch läuft, es geht einzig und allein um die Frage, ob du bereit bist, etwas zu ändern. Dich selbst, dein Umfeld, deine Umgebung ist dabei unerheblich, tue alles, um das zu werden, was du bist, alles, um die Veränderung voranzutreiben!

So entgegene dieser Sache nicht aus einer Laune heraus, nicht aus temporärer Motivation, sondern verstehe es als Pflicht, als Pflicht in die Fußstapfen großer Männer, wie eines Schlageters, zu treten, welcher nicht nur sein Leben gab, sondern es auch Jahr um Jahr opferte.

Verstehe, dass dein Land, dein Volk und deine Heimat nicht zu einem „Weg“ oder einer Szene, sondern zu deinem Leben gehören und dieses lässt sich nunmal nicht verlassen!