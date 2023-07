Infostand in Prenzlau

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III.Weg“ ist durchgängig in der uckermärkischen Kreisstadt Prenzlau aktiv. Am vergangenen Freitag suchten unsere Mitglieder wieder das Bürgergespräch in der Innenstadt. Mit einem Infostand in der Friedrichstraße wurde reichlich Material an die Prenzlauer Bevölkerung abgegeben. Steigende Armut und die anhaltende zügellose Überfremdungspolitik der etablierten Parteien sind weiterhin die großen Themen der Anwohnerschaft.

Im April verabschiedete der Kreistag erst einen Beschluss ein weiteres Asylheim mit bis zu 300 Plätzen einzurichten. Der gesamte Landkreis Uckermark ist dazu verpflichtet allein im Jahr 2023 mindestens 1756 Flüchtlinge aufzunehmen. Wer also glaubt die ländliche Region bliebe von einer Überfremdung wie in den Großstädten verschont, dürfte in ein paar Jahren bei dieser Entwicklung ein böses Erwachen erleben.

Es liegt an uns wie sich die Zukunft unserer Heimat entwickelt, für die Interessen des deutschen Volkes treten wir Nationalrevolutionäre konsequent ein, in Prenzlau, der Uckermark und ganz Deutschland.

Werde auch du aktiv!