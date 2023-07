Jugend zu uns! – Werbeaktion bei Bank-Fest 2023 in Köthen

Das liberalkapitalistische System rutscht von Krise zu Krise und profitiert von seinem Konzept „Brot und Spiele für die Massen“. Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ bietet der deutschen Jugend eine Alternative mit einer aktiven Freizeitgestaltung und Förderung in unserer Jugendorganisation der „Nationalrevolutionäre Jugend“ (NRJ).

Auch in Sachsen-Anhalt schreitet unser Strukturaufbau weiter voran und auch immer mehr Jugendliche finden ihren Weg in unsere Reihen. Damit unsere Jugendorganisation noch bekannter wird, besuchten Mitglieder unser Partei ein Stadtfest in der Bachstadt Köthen und verteilten an junge Erwachsene und Jugendliche entsprechende Werbeflugblätter.

Nimm deine Zukunft in die Hand und komm zur NRJ!

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/derdritteweganhalt