Leipzig: Homopropaganda stoppen!

Die frühen Abendstunden am heutigen Freitag nutzten Aktivisten unseres Stützpunktes Mittelland, um in Leipzig massenhaft Flugblätter zum Thema „Homopropaganda stoppen“ unter das Volk zu bringen. So wurde rund um den Bayerischen Bahnhof fleißig verteilt, und auch so manches Studentenwohnheim und seine nicht selten linke Bewohnerschaft dürfen sich nun über familienfreundliche Aufklärungsblätter freuen, in denen sich klar gegen die widernatürlichen, immer mehr um sich greifenden Auswüchse des LGBTQ-Wahns positioniert wird.

Überaus passend ist dies obendrein, da am morgigen Sonnabend in der Messestadt der sog. „Christopher Street Day“ (CSD) stattfindet, der einem Karnevalsumzug der Abartigkeiten, der Perversion sowie menschlicher und sexueller Abgründe gleicht und dies alles aggressiv öffentlich zur Schau stellt.

Für uns ist klar, eine Familie besteht aus Mann, Frau und Kindern.

Familien schützen und Homopropaganda stoppen!