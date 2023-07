NRJ bei Besuch von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in Dessau

Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) ließ erst vor wenigen Tagen verlauten, dass aus ihrer Sicht manche Ostdeutsche nicht in der Demokratie angekommen sind und „irgendwo in der Diktaturverherrlichung“ hängengeblieben wären. Auch als Befürworter der Hartz-Reformen, der Agenda 2010 und der Rentenerhöhung auf 67 Jahre machte sie von sich reden. Im September 2015 erklärte sie, dass es eine historische Chance sei, wenn Deutsche den Zustrom von Asylanten aus Syrien nicht länger kritisch sehen würden und dies zu erreichen wahrscheinlich noch mehr als die deutsche Einheit sein. Sie steht damit für zahlreiche etablierte Politiker der Altparteien, die über Jahrzehnte hinweg durch ihre liberalkapitalistische Politik die wirtschaftliche und natürliche Existenzgrundlage unseres Volkes gefährden und teilweise bewusst zersetzt.

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ und unserer Jugendorganisation – Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) nutzten die sogenannte »Demokratie-Tour«

von Frau Göring-Eckardt bzw. deren Stopp in Dessau, um ihr zu zeigen, was die deutsche Jugend von Volksverrätern und dem liberalen Kapitalismus hält. Erfreulicherweise nahmen auch dutzende weitere Bürger im Ortsteil Ziebigk an den spontanen Protesten teil. Und so wechselten auch Dutzende Flugblätter zum Thema „Kriminelle Ausländer“ in die Hände von Regierungskritikern.

Jugend will Zukunft!

Folgt dem Strukturaufbau der nationalrevolutionären Bewegung im Anhaltiner Land!

t.me/derdritteweganhalt

Folgt unserer Jugend bei Telegram!

t.me/agjugend