Rabbi missbrauchte jahrelang Mitglieder der jüdischen Gemeinde

Ein angesehener Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Berlin hat jahrelang Frauen seiner Gemeinde sexuell missbraucht. So soll er den missbrauchten Frauen pseudoreligiösen Unsinn erzählt haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. So erzählte er u. a. den Frauen, deren Söhne er gerade beschnitten hatte, er müsse ihre Brüste massieren, um den Milchfluss zu verbessern. Um sie auf die Ehe vorzubereiten und um sie zu „reinigen“ und zu „reparieren“ müssten die Frauen seinen „heiligen Samen“ empfangen. Außerdem erzählte er den missbrauchten Frauen weiteren Quatsch, um sie gefügig zu machen. So müsse er sie auch von „innen massieren“, um ihr „Chakra“ zu verbessern, auch der „Messias“ könne nur kommen, wenn sie mit ihm schliefen.

Schon 2008 und 2020 gab es Anzeigen gegen den Rabbiner, doch die Berliner Staatsanwaltschaft stellte damals alle Ermittlungen ein. Nach den jetzigen Vorwürfen und einem ausführlichen Schreiben von einer der vielen missbrauchten Frauen an die jüdische Gemeinde, kam es zur Entlassung des Rabbiners und seine Synagoge wurde vorübergehend geschlossen. Ein religiöses Gericht, das sogenannte „Beit Din“, soll nun klären, ob ihm die Rabbinerwürde aberkannt wird.

Religiöser Größenwahn, Machtmissbrauch und der sexuelle Missbrauch von Untergebenen sind keine Seltenheit im orthodoxen Judentum. Schon vor Jahren berichtete der in Ungnade gefallene Rabbi Nuchem Rosenberg vom systematischen Kindesmissbrauch in rituellen Badehäusern der orthodoxen jüdischen Gemeinden. So berichtete er von einem alten Mann, der einen siebenjährigen Jungen in einem Jerusalemer Badehaus vergewaltigte. Ein weiterer Fall aus Israel ging erst letztes Jahr durch die Systemmedien. In Jerusalem hatte der Rabbi Moshe Yazdi mindestens sieben Frauen sexuell missbraucht und sie dazu auch noch finanziell ausgenommen. Er behauptete, magische Kräfte zu haben.

