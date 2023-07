In Sachsen-Anhalt sind laut aktuellen Statistiken immer mehr Menschen unzufrieden. Nur noch 36 Prozent der Befragten finden, dass es in Deutschland gerecht zugeht. Kein Wunder, denn die Sorgen und Nöte der Deutschen nehmen durch falsche politische Entscheidungen der etablierten Parteien weiter zu. Diese Ignoranz spüren auch die Einwohner von Sachsen-Anhalt, von denen sich nur 7 Prozent von den herrschenden liberalen Demokraten abgeholt fühlen. Knapp 7 von 10 Befragten gaben an, dass sie mit der Funktionsweise des herrschenden politischen Systems unzufrieden sind. Damit erteilt zumindest bei dieser Umfrage ein signifikanter Anteil der Bevölkerung dem liberalen Kapitalismus ein Negativzeugnis. Die Themen Wirtschaft, Arbeit und Zuwanderung sind die Themen, welche laut dem Sachsen-Anhalt-Monitor die Bewohner am meisten beschäftigen.

Das liberalkapitalistische System ist die Krise und unsere Partei „Der III. Weg“ mit unserem Deutschen Sozialismus ist die Lösung.

