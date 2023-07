SPD will neues Gesetz gegen Sexismus

Na endlich, verbale sexuelle Belästigungen will die SPD zum Straftatbestand machen. Während es unsere Ermittlungsbehörden noch nicht einmal schaffen, bestehendes Strafrecht durchzusetzen, siehe Sylvestervergewaltigungsorgien in Köln 2015, wo auf mehr als 600 angezeigte Sexualdelikte nur zwei Urteile folgten, schlägt nun die SPD-Bundestagsfraktion in einem Positionspapier vor, verbale sexuelle Belästigung stärker zu bestrafen. Das sogenannte, vorzugsweise von jungen ausländischen „Fachkräften“ angewandte „Catcalling“ (Katzenrufen), war schon im Jahre 1945 traurige Realität, als angloamerikanische Befreier ihre Siegprämie mit ,,deutsche Frau, Ficki Ficki ?“ einforderten, während unsere sowjetischen Befreier gar nicht erst vorher frugen.

„Gewalt gegen Frauen wird nicht ernstgenommen“

Gegen obszöne und einschüchternde sexuelle Belästigungen gebe es in der Regel keine Handhabe, heißt es in dem Dokument. „Darunter fallen unerwünschte Komplimente und Äußerungen mit sexuellem Bezug wie Kußgeräusche und Pfiffe oder auf das Äußere bezogene Kommentare.“

Was lernen wir daraus? Ein sogenannter Charmeur, also ein Mann, der durch gute soziale und kommunikative Fähigkeiten anderen Menschen geschickt Komplimente macht und dabei Sympathie für seine eigene Person oder eine Sache erzeugt, was bei gut erzogenen deutschen Männern kein Problem für die Angebetete darstellen sollte, könnte für ihn, sollte er fälschlicherweise an ein emanzipiertes Weib geraten, strafrechtliche Folgen haben, während junge Ausländer unbehelligt auf Bahnhöfen und Parks mit obszönen Lauten ihren Sexwünschen frönen. Andere Länder, andere Sitten.