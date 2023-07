Spendenaktion für französischen Polizisten von Nanterre (+Videos)

Nachdem ein arabischer Jugendlicher bei einer Polizeikontrolle Widerstand leistete und dabei von einem Polizisten erschossen wurde, versinkt Frankreich im Chaos. Überall im Land gibt es heftige Krawalle durch arabische und afrikanische Mobs.

Der Polizist Florian M., der den Schuss auf den algerischstämmigen Jugendlichen Naël M. abgegeben hat, sitzt seitdem in Untersuchungshaft und erhält sogar Morddrohungen. Jean Messiha, ein Unterstützer des patriotischen Politikers Éric Zemmour, hat daraufhin eine Spendenaktion für die Familie des Polizisten ins Leben gerufen. Er sei schließlich nur jemand, der „seine Arbeit getan hat und nun einen hohen Preis zahlt„. Inzwischen wurden bereits weit mehr als eine Million Euro gespendet, ein Vielfaches dessen, was für den getöteten Migranten zusammenkam, für den auch eine Spendenaktion läuft. Über 85.000 Menschen haben sich bisher an der Aktion beteiligt, die höchste Einzelspende beträgt stolze 3.000 €.

Kein Wunder, wenn man bedenkt, was zurzeit in Frankreich los ist. Plünderungen, Brandanschläge und Angriffe auf Weiße sind seit dem Vorfall an der Tagesordnung. In einem Vorort von Paris wurde das Privathaus eines Bürgermeisters angegriffen, sodass dessen Frau mit ihren zwei Kindern flüchten musste und sich dabei verletzte.

Hunderte geplünderte Geschäfte und fast 700 verletzte Polizisten und Feuerwehrleute sind die bisherige traurige Bilanz. Nicht nur die Familie des Polizisten kann Geld gebrauchen, denn der Sachschaden durch Ausschreitungen wird auf mindestens eine Milliarde Euro geschätzt.

Wie bei Black Lives Matter besteht der „Protest“ der fremdländischen Krawallmacher nur aus Plünderungen, Brandschatzung und Gewalt. Es zeigt sich wieder einmal, dass die Trennlinie der Menschen im Ernstfall bei ihrer Herkunft liegt, so viel bunte Multi-Kulti-Propaganda auch betrieben wird. Es ist ein Bürgerkrieg zwischen Franzosen und fremdländischen Invasoren.

Im Netz geht ein Video (https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-shows/team-wallraff-burger-king-bleibt-ekel-treu-38377144) viral, in welchem der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate bereits 2017 vor diesen Migranten gewarnt hat. Die Warnungen wurden aber aufgrund politischer Korrektheit nicht ernst genommen und nun sieht man die Früchte des Ganzen. Auch in Deutschland werden solche Szenen, wie sie sich im Nachbarland abspielen, bald möglich sein. Erste Anzeichen sehen wir bei den offenen Kämpfen verschiedener Araber-Clans im Ruhrgebiet. Umso wichtiger ist es, dass die europäischen Völker gegen diese Gefahr zusammenstehen.

In Lyon gingen Nationalisten vereint mit Hooligans auf die Straße, um die fremdländischen Randalierer zu vertreiben.