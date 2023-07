Die AG „Körper & Geist“ ist seit je her ein fester Bestandteil unserer Parteistrukturen.

Nach und nach nimmt auch unser Sportraum im Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf Gestalt an.

Ein starker Körper und ein gestärkter Geist dienen nicht nur dem Erhalt der persönlichen Gesundheit, sie bilden auch eine wichtige Einheit für unseren politischen Kampf!

Mach dir ein eigenes Bild über unsere politische Arbeit und komm zu unseren Öffnungszeiten in unserem Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf.

Wir haben jeden Freitag von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr unsere Türen geöffnet.

Beklag dich nicht ständig darüber, wie schlecht es dir geht, sondern arbeite aktiv an einem besseren Zustand!