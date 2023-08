19-jähriger Serbe am Bahnhof Dessau verhaftet

Die Bundespolizei hat in Dessau am Hauptbahnhof vor wenigen Tagen einen ausländischen Dieb, Schwarzfahrer und Schläger in Empfang genommen und somit vorerst weitere Straftaten verhindert. Der Täter selbst griff auch die Beamten an. Er ist Serbe.

Die Politik der offenen Grenzen öffnet auch Kriminellen wie diesem jungen Mann die Tür in unsere Heimat. Unsere Partei „Der III. Weg“ sagt hingegen laut und deutlich: Kriminelle, illegale und dauerhaft erwerbslose Ausländer abschieben!.

