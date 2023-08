Afghanischer Schwarzfahrer wegen Sexualdelikt festgenommen

Am Morgen des 07. Juli 2023 haben Beamte der Bundes- und Landespolizei einen 29-jährigen Afghanen festgenommen. Der Kulturfremde hatte, so die Vorwürfe, gegen 3:45 begonnen sexuelle Handlungen an einer schlafenden 19-jährigen vorzunehmen. Die Tat ereignete sich in Wagen eins des ICEs von Stuttgart nach Ulm. Das Opfer erwachte während der Tat, woraufhin die schockierte Frau den Afghanen anschrie und dieser den Tatort verließ.

Der Täter, übrigens schon mehrmals einschlägig aufgefallen und auch nicht im Besitz eines Fahrscheins, wurde am darauf folgendem Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Dieses aktuelle Beispiel belegt auf traurige Weise erneut, dass einige Vertreter gewissen Kulturkreise scheinbar nicht mit der unseren vereinbar sind. Es verbleibt einmal mehr die vage Hoffnung, dass durch die Judikative entsprechende Konsequenzen folgen.