Afrikaner zerlegt Ausländerbehörde in Magdeburg

Am 21.08.2023 randalierte ein Afrikaner gegen 10:30 Uhr in Magdeburg, Breiter Weg im Eingangsbereich der Ausländerbehörde. Dabei wurden durch ihn mehrere Scheiben beschädigt bzw. zerstört. Die Polizei konnte den ausländischen Täter in Tatortnähe stellen. Allerdings erhielt er neben mehreren Strafverfahren nur einen Platzverweis ausgesprochen sowie eine Gefährderermahnung.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht hingegen für eine konsequente Abschiebung von kriminellen und illegalen Ausländern in ihre Heimatländer.

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

t.me/unsachsenanhalt