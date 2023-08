Asylflut stoppen! – Verteilaktion im Paulus-Viertel der Stadt Halle

Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ verteilten in Halle Flugblätter, die sich kritisch mit der Asylflut auseinandersetzen.

Der Schutz der deutschen Außengrenze existiert de facto seit 2015 überhaupt nicht mehr. Kein Wunder also, dass interessierte Kreise, wo auch immer auf diesem Planeten, diese untragbare Situation für sich nutzen, um mit der Ressource Mensch jede Menge Kapital zu machen. Einladend kommt noch die unsägliche Überfremdungspolitik der etablierten Parteien hinzu, die nahezu täglich reizvolle Signale in den Äther absondert. Was uns blüht, ist nun ein Massenansturm ungeahnten Ausmaßes und somit eine weitere Überfremdung mit allen bisher bekannten negativen Auswüchsen.

Kriminelle, illegale und dauerhaft erwerbslose Ausländer müssen abgeschoben und unsere Außengrenzen endlich wirksam geschützt werden!

