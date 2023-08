Bitterfeld: Massenverteilung gegen Asylmissbrauch, Überfremdung und kriminelle Ausländer

Die liberale Politik der offenen Grenzen gefährdet unser aller Leben und den Fortbestand unserer Heimat existenziell. Die Überfremdung muss umgehend gestoppt und die Grenzen gesichert werden. Illegale, kriminelle und dauerhaft erwerbslose Ausländer müssen darüber hinaus umgehend abgeschoben werden. So eingesparte Gelder können dann sowohl der Förderung, der deutschen Kultur, als auch zur sozialen Förderung für Kinder, Jugendliche und bedürftige Deutsche zu Gute kommen. Imperialen Kriegstreibern, wie Russland, USA oder Israel muss das Handwerk gelegt werden. Nur so kann der Fortbestand unseres Volkes und eine friedliche Coexistenz der angestammten Völker Europas gesichert werden!

Unsere Partei „Der III. Weg arbeitet stetig an der Umsetzung dieser Ziele. Eine Verbreitung dieser Grundsätze und Zusammenhänge im Sinne einer flächendeckenden Volksaufklärung ist hierbei ein Pfeiler der Verwirklichungsstrategie. Aus diesem Grund verteilten Parteimitglieder, in einer koordinierten Aktion, eine vierstellige Anzahl an themenbezogenen Flugblätter im Ort Bitterfeld.

Bitterfeld steht auf gegen Überfremdung!

Möchtest auch du aktiv werden zum Schutz deiner Heimat? Melde dich bei uns und reih dich ein.

