Deutsche haben kein Vertrauen mehr in die Demokratie

Das Vertrauen in das politische System der BRD hat wohl noch nie so einen tiefen Punkt wie zu diesen Tagen erreicht. Eine Umfrage der Körber-Stiftung ergab ein bezeichnendes Bild. Bereits 54% aller Deutschen stimmten der Aussage zu, dass sie ein geringes Vertrauen in die Demokratie haben, während es vor 2 Jahren noch gerade einmal knapp ein Drittel waren. Gute 71% der befragten Bürger glauben, dass Politik und Medienschaffende verächtlich auf das Volk herabschauen und in ihrer eigenen Welt leben.

Vor allem der Vertrauensverlust in die etablierten Parteien lässt aufhorchen. Noch 2020 haben 29% der befragten Bundesbürger angegeben, den Parteien zu vertrauen. Mitterweile ist der Wert unter 10% gesunken. Vor allem wünschen sich mehr als die Hälfte der Befragten (56%), dass zur Lösung der Probleme Politiker nötig sind, „die mehr Macht und Durchsetzungswillen haben, um schnell und durchgreifend Entscheidungen fällen zu können.“

Für die Herrschenden und ihre Zuarbeiter sind solche Ergebnisse natürlich zutiefst beunruhigend. Jahrelang waren sie sich ihrer Macht sicher und glaubten, dass die Deutschen ihre Agenda der „Transformation der Gesellschaft“ stillschweigend mittragen oder gar beklatschen würden. Nun bedauern die Herrschenden die gebremste „Veränderungsbereitschaft“ der Menschen zur „Bewältigung der großen Herausforderung“, um die „Transformationsaufgaben“ zu erfüllen, die wie nach den Aussagen Barbara Lerner Spectres unter anderem die Schaffung eines multikulturellen Europas bedeuten. Zusammen mit den wirtschaftlichen Sorgen der Menschen sei das aus Sicht der Vertreter der Körber-Stiftung eine beunruhigende Entwicklung. Für unsere nationalrevolutionäre Partei ist dies aber, im Gegenteil, ein weiterer Ansporn, um den Kampf um die Herzen unseres Volkes fortzusetzen und so viele Deutsche wie möglich in den Reihen unserer nationalen und sozialistischen Erneuerungsbewegung zu vereinen.