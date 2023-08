Erfurt im Ausnahmezustand

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Erfurt mehrere Messerangriffe.

Zudem wurde ein Kaufhausmitarbeiter von Dieben angegriffen und es kam zu mehreren Brandstiftungen. Gemäß dem Polizeibericht kam es am Samstagmorgen zu einem Streit unter drei Männern, bei dem einer von ihnen mit einem Messer attackiert wurde.

Etwa 24 Stunden später wurden in derselben Straße zwei 28-jährige Männer von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt.

Ebenfalls am Samstag wurden zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren in einem Schnellrestaurant am Anger beraubt und schwer verletzt.

Die beiden Täter, die zwischen 15 und 18 Jahren alt sind, konnten fliehen und wurden bisher noch nicht gefasst.

Am Freitag ereignete sich ein weiterer Angriff am Erfurter Anger. Dabei wurden mehrere Angestellte eines Kaufhauses am Erfurter Anger von einer mutmaßlichen Diebesbande krankenhausreif geschlagen.

Zusätzlich kam es während des Wochenendes zu mehreren Brandstiftungen.

Laut der Polizei brannte ein Auto am Wiesenhügel und in der Schlösserstraße wurden drei Mülltonnen in Brand gesteckt. Ein weiterer Versuch, ein Auto in Brand zu setzen, scheiterte nach Angaben der Polizei.

In Bezug auf die Täter bleibt die Berichterstattung in den Medien größtenteils zurückhaltend. Die Polizei gibt an, dass es sich bei den Tätern um Personen unterschiedlicher Nationalitäten handelt.

