Halle-Saale: Tunesier vergewaltigt 15-jähriges Mädchen

Die Schülerin wurde so brutal vergewaltigt, dass das Mädchen immer noch im Krankenhaus liegt. Der 29 Jahre alte Ausländer sitzt in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er das Mädchen zunächst in die Wohnung eines anderen Ausländers im Stadtteil Südliche Innenstadt gelockt haben, um dann über sie herzufallen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für die konsequente Abschiebung von kriminellen, illegalen und dauerhaft erwerbslosen Migranten.

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

t.me/unsachsenanhalt