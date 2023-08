Roßlau: Protest gegen Asylheim nimmt Fahrt auf!

In Roßlau werden Einwohner offenbar vor vollendete Tatsachen gestellt. Nur so ist es zu erklären, dass nach Beginn unserer Aufklärungskampagne zum geplanten Asylantenheim in der Stadt, das System und der Träger alle Hebel in Bewegung setzen, um schnell Fakten zu schaffen.

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ war dennoch in den Straßen von Roßlau unterwegs und verteilte flächendeckend eine vierstellige Anzahl an Flugblättern, welche die Bevölkerung, über die Neuansiedlungspläne der etablierten Parteien informierte. In Bürgergesprächen konnten unsere Ansichten und Problemlösungen direkt vermittelt werden.

Bürger berichteten darüber hinaus, dass Anwohner das lokale Schifferfest nutzten, um auf das geplante Asylheim aufmerksam zu machen und mit verschiedenen Bannern, im Zentrum der Stadt ihren Standpunkt „Nein zum Heim!“ zu verdeutlichen.

Roßlau sagt Nein zum Asylantenheim!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/derdritteweganhalt