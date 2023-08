Roßlau sagt Nein zum Asylantenheim!

Bereits vor ein paar Tagen informierte unsere Partei die Bewohner der Stadt Roßlau darüber, dass ein neues Asylheim eröffnet werden soll, ohne Wissen der Bevölkerung.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Ortsbürgermeister über die Ankunft der „neuen Mitbürger“ nicht informiert wurde!

Doch unsere nationalrevolutionäre Bewegung ist vor Ort und klärt mittlerweile in einer Informations-Kampagne die Anwohner in Roßlau und den umliegenden Dörfern auf!

Die Bürger der Stadt haben ein Recht zu erfahren, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Die etablierten Parteien müssen sich an der Frage der Bürger messen lassen: Wann sie diesen Vorgang öffentlich machen wollten?

Schon jetzt wurden durch Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“, in den Ortschaften Streetz, Rodleben und Meinsdorf hunderte Flugblätter verteilt und die dortigen Bürger über die Vorgänge in der Ortschaft Roßlau informiert!

Wir lassen die Bewohner in Roßlau nicht alleine und werden auch in Zukunft die Machenschaften der etablierten Parteien aufdecken!

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

