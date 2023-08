Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen! – Verteilaktion in Bernau

Ausländergewalt, steigende Lebenshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit sind kein Großstadtphänomene, sondern Probleme, die auch der deutschen Bevölkerung in den umliegenden Randgebieten der jeweiligen Großstadt zu schaffen machen.

Bereits seit Monaten plagen Schlägereien zwischen Migranten am Wochenende die Idylle und Bewohner der geschichtsträchtigen Stadt Bernau am nordöstlichen Rand Berlins. Doch nicht nur die verfehlte Ausländerpolitik macht den Bürgern Bernaus zu schaffen, sondern auch steigende Lebensmittel-, Strom- und Mietpreise engen den Lebensstandard immer weiter ein, und so mancher Deutsche dürfte sich bereits verzweifelt fragen, wie sich für ihn die Zukunft noch gestalten wird, denn das Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger sinkt immer mehr, wie Studien und Umfragen immer wieder belegen.

Kein Wunder, wenn man sich ansieht, wohin der angepriesene Liberalismus, Kapitalismus und die heutige Ellenbogengesellschaft die Deutschen geführt haben. Die Existenzängste und Probleme der Bevölkerung steigen stetig an, statt abzunehmen. Ursprünglich werden diese Nöte von den politisch Verantwortlichen verursacht, verschleiert, schön geredet, aber eben nicht zum Wohle des Volkes verhindert.

Für uns Nationalrevolutionäre ist klar, dass dieses System mit seinen Entscheidungsträgern auch in Zukunft keine Lösungen hervorbringen, sondern immer neue Probleme schaffen wird. Daher wurde mittels mehrerer tausend verteilter Flugblätter den Bernauern unsere politische Alternative, die nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“, dargelegt. Völlig klar ist für uns die verfehlte Ausländer- und Einwanderungspolitik der etablierten Parteien abzulehnen und umzukehren. Die einhergehende soziale Schieflage durch einen ungebremst agierenden Turbokapitalismus ist ebenfalls strikt abzulehnen und durch einen Deutschen Sozialismus zum Wohle Aller unseres Volkes einzuführen. Wir können es nicht akzeptieren, dass die Masse unseres Volkes den Reichtum einiger weniger auf Kosten der eigenen Gesundheit und Lebenszeit erwirtschaftet und sich dabei von korrupten Politikern an der goldenen Kette führen lässt.

Die ersten Anwohner Bernaus haben mit den Rückmeldungen innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Verteilung gezeigt, dass sie durchaus an unserem dritten Weg und unseren Lösungen interessiert sind!

Es liegt an uns, nun auch den Rest davon zu überzeugen!