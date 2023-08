Taucha bei Leipzig: Keine Asylanten am Veitsberg!

Die Asylflut macht auch vor sächsischen Kleinstädten nicht Halt. Gewissenlos machen sich Bürgermeister und Gemeinden zu Erfüllungsgehilfen der oberen Regierungs- und Verwaltungseinheiten des BRD-Herrschaftssystems und drücken die Anordnungen von Bund und Ländern zur Verteilung der importierten, fremden Landnehmer selbst in den entlegensten Kommunen durch. Auch in Taucha bei Leipzig sollten im idyllisch gelegenen Seniorenheim am Veitsberg 20 sogenannte „minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge“ untergebracht werden. Der Protest von Anwohnern und augenscheinlich auch von nationalen Aktivisten – der Regimefunk berichtete von „ausländerfeindlichen Schmierereien“ an einem nahegelegenen Trafohäuschen – sorgten dafür, dass das wahnsinnige Unterfangen wohl vorerst auf Eis gelegt wurde. Nichtsdestotrotz waren nationalrevolutionäre Streiter unserer Partei in den angrenzenden Wohngebieten unterwegs und klärten die Bevölkerung über die Folgen unbegrenzter Massenzuwanderung für die Sicherheit in diesem Land auf. Denn auch, wenn die Herrschenden und ihre Marionetten kurzzeitig einen Rückzieher gemacht haben, so werden sie anderswo weiterhin Massen von Asylanten in unser Land verpflanzen und sich der Verantwortung für all die damit verbundenen Probleme und für von Fremdländern verübte Verbrechen entziehen. Das verbrecherische Umvolkungsexperiment des Systems muss durch eine radikale politische Wende sofort gestoppt werden! Wir stehen dafür bereit!