US-Besatzer erstechen deutschen Kampfsportler in Wittlich (+Video)

Zwei US-amerikanische Militärangehörige, die gemeinsam mit zwei Frauen die Säubrennerkirmes in Wittlich besucht hatten, sollen den Kampfsportler Michael O. vor seinem Wohnhaus niedergestochen haben. Der 28-jährige Russlanddeutsche verstarb an seinen schweren Stichverletzungen. In der Lieser wurde ein Messer gefunden, das die Tatwaffe sein könnte. Das wollte die Polizei allerdings noch nicht bestätigen. Die beiden Verdächtigen wurden durch Zeugen beim Verlassen des Tatorts gesehen. Einer der Männer habe demnach eine blutende Verletzung im Gesicht gehabt. Warum Michael O. gegen 2:30 Uhr in der Früh ermordet wurde, ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Vielleicht einfach nur, weil er die US-Amerikaner vom Urinieren an sein Wohnhaus abhalten wollte.

Die beiden Militärangehörigen der US-Besatzungstruppen wurden wegen dringenden Tatverdacht festgenommen. Die Ermittlungen wurden unverständlicherweise am Sonnatg von der deutschen Polizei an das Office of Speacial Investigations (OSI), die Ermittlungsbehörde der US Airbase Spangdahlem, übergeben.

Der Getötete Michael O. war Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstes, Mitbetreiber eines Fitnessstudios und als Kampfsportler (MMA) in Wittlich sehr bekannt.