In den vergangenen Tagen wurden tausende Flugblätter zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“ in der uckermärkischen Stadt Templin verteilt. Auch in der sogenannten „Perle der Uckermark“ nimmt die Überfremdung zu und mit diser die Straftaten von Ausländern. Unsere Aktivisten betreiben in der gesamten Uckermark Aufklärung.

In Bernau im Landkreis Barnim waren ebenfalls etliche Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ tätig und steckten einen Großteil der über 36.000 Einwohner zählenden Stadt bei Berlin ab. Hier kamen Flugblätter zum Thema „Die wahre Krise ist das System!“ zum Einsatz. Alle Landkreise in Brandenburg leiden unter der steigenden Armut und der Politik der etablierten Parteien. Werde auch du aktiv in Brandenburg und unterstütze unsere Stützpunkte im Land.