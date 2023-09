Albaner verletzt Kinder an Schule in Dessau – NRJ informiert

Ein zwölfjähriger Albaner verletzte in der Sekundarschule Kreuzberge in Dessau zwei Mitschüler bei einer Attacke mit einer Nagelschere. Erst vor wenigen Tagen machte ein junger Ausländer mit einem Messer auf dem Gelände einer Grundschule im Ortsteil Roßlau überregionale Schlagzeilen. Die Doppelstadt kommt durch die Gewalt von fremdländischen Jugendlichen nicht zur Ruhe. Grund- und Sekundarschulen werden durch Polizeikräfte bewacht und den Kindern durch Lehrkräfte erzählt, dass die „Polizei sie schützt“. Die Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) unserer Partei „Der III. Weg“ informierte am Morgen des 15. September die Schüler verschiedener Schulen über unsere Organisation und deren Jugendarbeit.

Die liberale Politik der offenen Grenzen hat der unkontrollierten Einreise von Millionen kultur- und raumfremden Personen die Türen geöffnet. Eine Zunahme der Konflikte, welche mit spitzen oder scharfen Gegenständen ausgetragen werden, ist im Alltag spürbar und nun auch offenbar an immer mehr Schulen zu verzeichnen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ wird diese Entwicklung nicht hinnehmen und setzt sich deswegen täglich für die konsequente Abschiebung von kriminellen, illegalen und dauerhaft erwerbslosen Ausländern ein. Millionen gesparter Gelder könnten dann in eine effektive und nachhaltige Jugendarbeit fließen.

Jugend will Zukunft!

Folgt dem Strukturaufbau der nationalrevolutionären Bewegung im Anhaltiner Land!

t.me/derdritteweganhalt

Folgt unserer Jugend bei Telegram!

t.me/agjugend