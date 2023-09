Anti-CSD-Aktion in Gotha

Am vergangenen Wochenende zogen rund 500 verkleidete Leute wie ein Rudel verwirrter Menschen durch Gotha.

Unter der Gehirnwäsche der Regenbogenagenda, welche die aktuelle Politik ausübt, zogen sich vorwiegend junge Leute die Regenbogenfahne über.

In den Kommentaren auf der CSD Gotha Seite hieß es unter anderem „Was auf dem Markt zu sehen war, war ja selbst für Gleichgesinnte etwas peinlich“.

Soll das die Zukunft unserer Kinder sein?

Mal ganz davon abgesehen, dass unter diesen Gestalten keiner eine gesunde Familie, bestehend aus Mann, Frau und Kindern gründen wird, ist die Zukunft unserer Kinder schlichtweg in Gefahr.

Thüringen sagt NEIN zur Regenbogenpropaganda!

Daher wurden Mitglieder aus dem Stützpunkt Erfurt-Gotha am vergangenen Wochenende, parallel zu dem CSD Zug aktiv und verteilten Flugblätter, die auf diese Missstände aufmerksam machen.

Dabei stießen sie auf viele offene Ohren und auf Passanten, die diese Gefahr ebenfalls sehen und sich nicht manipulieren lassen.

Unterstützt unsere politische Arbeit und nehmt Kontakt zu uns auf.

Telefonnummer: 01573 1728001

E- Mail: [email protected]

Oder kommt freitags in der Zeit von 16:00 – 19:00 Uhr in unser Parteibüro in der Marktstraße 11 in Ohrdruf