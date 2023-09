Ehre dem deutschen Bauernstand – Erntedankfest in Anhalt

Anlässlich zur herbstlichen Tag- und-Nacht-Gleiche wurde eine kleine Feierstunde in der Region Anhalt zum Erntedankfest durch Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ ausgerichtet.

Das Fest ist eines der wenigen germanischen Feste, deren Bedeutung bis in unsere Zeit noch nicht verloren gegangen ist und welche durch uns weitergetragen wird. Es findet meist im September nach dem Einholen der Ernte statt. Unsere Ahnen feierten drei Tage lang und dankten dabei den Göttern für die reiche Ernte. Und so wie sie den Göttern dankten, so danken wir heute dem deutschen Bauernstand, sofern er noch nicht gänzlich verschwunden und durch die Massenproduktion der Nahrungsmittelindustrie verdrängt worden ist, für seine unermüdliche Arbeit.

Zur Feierstunde brachte ein jeder Anwesende etwas für den Gabentisch und die Essenstafel mit, getreu dem Motto „Vom Ich zum Wir“.

Erntedank ist eine Feier im Jahreskreislauf, denn unser Volk ist wie Wald und Natur, ein Teil eines großen Ganzen und ist einem ewigen Werden und Vergehen unterworfen. Täglich findet der erbarmungslose Kampf zwischen Licht und Schatten und zwischen

Leben und Tod statt.

Wir als Nationalrevolutionäre, welche die Naturgesetzmäßigkeiten anerkennen, nehmen diesen Umstand an und nutzen die Zeit auf Erden sinnbringend und sinnstiftend – zum Wohle unseres Volkes.

