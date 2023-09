Erneut schwere Ausländerkrawalle in Stuttgart

Am gestrigen Samstag kam es erneut zu schweren Ausschreitungen im Zuge eines sogenannten „Eritrea-Festivals“ in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Bei den Auseinandersetzungen wurden 26 Polizisten verletzt. 170 Tatverdächtige wurden aufgenommen – allerdings gab es hier keine Festnahmen. 300 Polizeibeamte versuchten der Lage Herr zu werden. Erst in der Nacht wurde der Einsatz beendet. Polizeivizepräsident Carsten Höfler äußerte sich wie folgt: „Wir waren heute der Prellbock für einen eritreischen Konflikt, der auf Stuttgarter Straßen mit massiver Gewalt ausgetragen wurde. […] Leider haben wir 26 Verletzte zu beklagen, diesen wünsche ich eine schnelle Genesung. Die Polizeigewerkschaft fordert ein konsequentes Durchgreifen. In Stuttgart kam es wieder einmal so, wie es kommen musste. Wir Nationalrevolutionäre lassen auch dieses Mal die Ausländergewalt nicht unbeantwortet. Aktionen und ein ausführlicher Bericht folgen zeitnah.