Flugblattverteilung in der Landeshauptstadt Erfurt

Heute, am 2. September hat der CSD zu einer Demonstration für Toleranz, Akzeptanz und Gleichstellung in der Landeshauptstadt aufgerufen.

Mit reichlich Steuergeldern wird die Homosexualisierung der Gesellschaft vorangetrieben. Millionen von Euros fließen jährlich in diese Propaganda.

In die klassische Familie aus Vater, Mutter und Kindern wird hingegen kaum Geld investiert.

Daher verteilten heute Mitglieder aus dem Stützpunkt Erfurt-Gotha unter dem Motto: FAMILIEN SCHÜTZEN! HOMO-PROPAGANDA STOPPEN! Flugblätter in der Landeshauptstadt.

Dabei kamen die Mitglieder mit einem Familienvater ins Gespräch. Er hatte seine Tochter zum Bahnhof gefahren, weil sie zu einer Freundin fahren wollte. „Nachdem ich diese alkoholisierten Gestalten gesehen habe, habe ich mich kurzerhand entschlossen meine Tochter die 150 km selber zu fahren“, sagte er.

