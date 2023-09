Flugblattverteilungen in Thüringen: Anti-CSD-Aktion in Gotha und Umgebung

Der CSD hat nun nach Erfurt auch in Gotha vor, als Karneval der sexuell Abnormalen auf die Straße zu gehen.

Schluss mit der Propaganda für die sexuellen Abartigkeiten einer Minderheit.

Gesunde Familien statt Homopropaganda!

Mitglieder der Partei „Der Dritte Weg“ aus dem Stützpunkt Erfurt-Gotha verteilten daher heute im Umkreis von Gotha weitere Flugblätter.

Auch hierbei stießen die Mitglieder wieder auf offene Ohren.

Eine Tankstellenbesitzerin wollte gleich mehrere Flugblätter, um diese in ihrer Tankstelle auszulegen.

Mögen die Kulturmarxisten noch so laut schreien und die Straßen für sich vereinnahmen.

In Thüringen darf es keinen Platz für Homopropaganda geben!

Wir werden unsere Forderung deshalb weiterhin auf die Straße tragen, sodass es auch in Zukunft noch heißt „Frau + Mann + Kinder = Familie!“

Unterstützt unsere politische Arbeit und nehmt Kontakt zu uns auf.

Telefonnummer: 01573 1728001

E- Mail: [email protected]

Oder kommt freitags in der Zeit von 16:00 – 19:00 Uhr in unser Parteibüro in der Marktstraße 11 in Ohrdruf