Auch in Reutlingen führten Nationalrevolutionäre eine Gedenkaktion zum Heimatvertriebenen-Aktionstag durch. Neben Kerzen wurden auch themenbezogene Bilder an Gedenksteinen, welche an die Gräuel und den unrechtmäßigen Landraub erinnern, aufgestellt. In Reutlingen fanden viele Flüchtlinge aus dem deutschen Osten eine neue Heimat. Dennoch bleibt die Losung klar: Verzicht ist Verrat! Das ganze Deutschland muss es sein!