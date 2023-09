Halle: Flugblattaktion am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“

Im Rahmen der aktuellen Aktionswoche verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ Flugblätter an die Schüler des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle und informierten sie damit über unsere Jugendorganisation „Nationalrevolutionäre Jugend“, kurz NRJ.

Die Schule wird, wie viele weitere Bildungseinrichtungen in der Saalestadt, seit Monaten durch ausländische Banden terrorisiert. Schützende Maßnahmen oder andere Unterstützungsleistungen sind von staatlicher Seite bisher nicht erfolgt.

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung steht für eine zeitnahe Abschiebung von kriminellen Ausländern und eine aktive Jugendarbeit. Die NRJ ist dabei eine Anlaufstelle für alle Jugendlichen, die ihre Zukunft aktiv selbst gestalten wollen und eine Alternative zur Perspektivlosigkeit im derzeitigen System suchen.

Kommt zu uns in die NRJ und werdet Teil der Gemeinschaft!

Folgt uns bei Telegram!

