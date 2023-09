Harz: Der III. Weg ist aktiv!

Auch in der Region des Mittelgebirges Harz ist unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ zunehmend aktiv.

Sei es in der Jugendarbeit, in der Kulturarbeit oder in der politischen Bildung der Bevölkerung, es gibt viele Bereiche, in denen Mitglieder unserer Bewegung ihre politische Arbeit leisten. Eine zunehmende Zahl an Mitgliedern, Interessenten und Unterstützern in der Region zeigt, dass die ehrenamtliche Wirkung unserer Aktivisten auf positive Resonanz stößt.

Damit du nie mehr einen Bericht aus der Region Harz verpasst, betreiben unsere Mitglieder nun einen eigenen Telegramkanal.

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Harz bei Telegram!

https://t.me/unHarz