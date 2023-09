Jugendarbeit im Harz!

In Bad Frankenhausen reihten sich kürzlich junge Leute in unsere nationalrevolutionäre Bewegung ein, die nun vor Ort bei der Bevölkerung für Aufklärung sorgen.

Hierzu wurden hunderte Flugblätter verteilt, welche vorrangig die Jugend ansprechen sollen. Immer mehr Jugendliche zeigen Interesse und Zuspruch, unsere Arbeit zu unterstützen und fügen sich in unsere Gemeinschaft ein.

Werde auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Jugend (NRJ)!

Deutsche Jugend in den III. Weg!

Folgt uns bei Telegram!

https://t.me/unHarz