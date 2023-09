Kein zweites 2015 – werde Grenzgänger, schütze deine Heimat!

Endlos geht die Masseneinwanderung nach Deutschland weiter, illegal wie legal. Jede Stadt und jedes Dorf ist von ihr betroffen, Parallelgesellschaften, Angsträume und Kriminalität sind die Folge. Auch die Oberlausitz ist bereits dauerhaft davon betroffen. Während Medien und Politik noch Beifall klatschen, fungiert auch die Polizei oft nur mehr als Taxi mit Blaulicht zur nächsten Aufnahmestelle. Kriminelle Schlepper machen sich dies zum Vorteil und bringen ununterbrochen Massen an illegalen Einwanderern über die Grenze, direkt ins deutsche Sozialsystem.

Insbesondere die Oberlausitz ist zu einem neuen Schwerpunkt dieser Machenschaften geworden. Täglich lassen sich Transporter beobachten, die vollgestopft mit Asylbewerbern über die Grenzen kommen und diese in Dörfern, auf Rastplätzen oder manchmal mitten auf der Straße ausladen. Die Überfremdung ist längst kein Problem westdeutscher Städte mehr, sie spielt sich viel mehr allgegenwärtig in unserer Heimat ab!

Weder in Dresden noch in Berlin will man darin ein Problem sehen, vielmehr klatscht man noch Beifall und bettelt in der ganzen Welt um noch mehr Ausländer. Der Austausch unseres Volkes, den man bereits tagtäglich in den großen Städten sehen kann, kann ihnen nicht schnell genug gehen.

Wir dagegen leisten Widerstand, politisch wie praktisch! Um aber gegen die illegale Masseneinwanderung in der Oberlausitz aktiv zu werden, brauchen wir Deine Hilfe!

Melde uns unter Tel.: 015735937397 deine Beobachtungen, wo besonders oft entsprechende Fahrzeuge mit illegalen Ausländern zu finden sind. Notiere Uhrzeiten und Nummernschilder und schließ‘ Dich dem aktiven Widerstand an! Wie schon bei der illegalen Einwanderungswelle 2021 in Brandenburg werden wir auch in der Oberlausitz dort aktiv werden, wo Politik und Staat versagen, und selbstständige Grenzschutzaktionen durchführen.

Werde auch DU Grenzgänger, verteidige auch Du DEINE Heimat! Melde dich jetzt unter Tel.: 015735937397