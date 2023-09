Linksextremer Anschlag auf norddeutsche Bahn-Infrastruktur

Anfang September kam es zum Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin. Grund hierfür waren Brände in Kabelschächten. Brisant: Diese wurden mutmaßlich von Linksextremisten gelegt. Auf der einschlägig bekannten Plattform „Indymedia“ veröffentlichten Linksextreme ein Bekennerschreiben: „Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen“. Aus welcher Pipeline das Benzin für den Anschlag wohl gesprudelt kam, bleibt bislang unbeantwortet.