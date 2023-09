Nach dem widerlichen Kindermord bei Neubrandenburg

Ein Junge tot und halb Deutschland ist betroffen, doch für wie lange? Die Nachricht ist bestürzend und das Mitleid steht außer Frage. Doch wie lange soll es noch geschehen, wie oft soll es noch passieren, dass wahllos Menschen und zu allem Überfluss, auch Kindern die Leben genommen werden. Sei es durch Missbrauch, Vergewaltigungen oder direkten Mord. Wie viele Mitleidsbekundigungen soll es noch geben, bevor die Wurzeln solcher Gräueltaten gepackt und ausradiert werden.

Ob Joel, Luise oder Leonie, sie sind nicht nur Opfer der Täter, sie sind Opfer dieser Gesellschaft. Vernachlässigung, anonyme Bewegung in einer unüberschaubaren Welt und die nichtgegebene, gegenseitige Rücksichtnahme, sind neben dem stetigen Entfremden unseres Volkes führende Faktoren, die solche Taten überhaupt erst in diese Welt bringen. Gesunde Familien, das Kennen seines Nachbarn und der Gemeinschaft, in welcher man sich aufhält, würden zu dem Dezimieren solcher Taten beitragen. So sind wir doch aber in einer zu großen Welt gefangen, in der mancher nichtmal den Namen seines Nachbarn zu kennen scheint.

Egoistisch, auf sich bedacht, schreiten die allermeisten durchs Leben und achten so nicht auf eindringende Schädlinge, welche zu solchen Taten fähig sind. Lasset uns wieder zu einem Volkskörper gesunden, welcher sich seiner Identität bewusst ist, in welchem ein jeder sich und seinen Gegenüber kennt und schätzt. Ein einig Volk, in welchem sich Volksgenossen -und Genossinnen einander vertrauen können, in welchem Frauen und Männer, Kinder und Greise geeint und ohne Sorge leben können.

Eine gesunde Gesellschaft muss sich nicht um kranke Taten sorgen!

Quelle Mord: https://www.derwesten.de/panorama/vermischtes/neubrandenburg-pragsdorf-junge-tot-polizei-mord-id300653043.html