Neuerscheinung: Nouvi Arditi – Handbuch der revolutionären Jugend

Weiterhin ungebrochen ist der seit längerem anhaltende Zulauf für unsere Nationalrevolutionäre Jugend. Im gesamten Bundesgebiet melden sich nahezu täglich junge Männer und Frauen, die sich aktiv für ihre Heimat und ihr Volk einsetzen möchten. Sie finden bei uns nicht nur eine starke Gemeinschaft, etablierte Anlaufpunkte und gefestigte Strukturen, sondern vor allem auch eine immer größere Anzahl Jugendlicher und junger Erwachsener, die erkannt haben, dass nur eine Revolution eine wirkliche Änderung der Lage bringt.

Es sind Aktivisten, die sich erheblich von den Jugendorganisationen der bürgerlichen Parteien unterscheiden und die lieber mit dem Feind um die Straße als miteinander um Parlamentsposten kämpfen. Wie jedoch seit dem ersten Tag unserer Bewegung, wollen wir nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe wachsen. Die Jugend, die jetzt zu uns strömt, findet bereits ein ganzes Arsenal zur geistigen Bewaffnung vor: Weltanschauliche Grundlagen, ein Handbuch für Aktivisten, Bücher zu den Komplexen des modernen Fußballs und der Digitalisierung, moderne Romane und umfangreiche Werke wie „Wie weiter? Kritik und Doktrin des organisierten Nationalismus“ oder „Nationalismus – eine ganzheitliche Betrachtung“ stellen nur einige der geistigen Waffen im Kampf um Deutschland dar.

Sie finden nicht nur die eigene Theoriezeitschrift „Theorie & Aktion“, sondern auch die Praxis: Sie erhalten Schulungen, integrieren sich in bestehende Arbeitsgemeinschaften, werden von erfahrenen Kadern angeleitet und lernen vor allem selbst den politischen Kampf kennen, dessen Teil und Stütze sie werden.

Doch ungeachtet des bisher Geschaffenen sind noch unzählige Baustellen offen, an deren Absolvierung die Bewegung täglich arbeitet und von denen eine neue hiermit abgeschlossen werden konnte: Denn was bislang fehlte, war ein eigenes Werk dieser neuen Generation der revolutionären Jugend. Nicht einmal fünf Monate nach der Veröffentlichung von „Nationalismus – eine ganzheitliche Betrachtung“ können wir dieses Werk endlich vorlegen.

Nouvi Arditi – schon der Name dieses ersten Buches unserer Nationalrevolutionären Jugend ist weltanschauliches Bekenntnis und Kampfansage zugleich. Es ist ein Buch, das mit einer kompromisslosen Wortwahl klar wie selten den Geist einer revolutionären Jugend ausdrückt. 38 Kapitel vereinigen sich zu einer Kriegserklärung an das herrschende System und sind Wegweiser, Motivator und Selbstbekenntnis zugleich. Das „Handbuch der revolutionären Jugend“ erklärt unter anderem Europas Ideale und die Bedeutung der Disziplin, erläutert die Rolle der Jugend in der Bewegung und beantwortet die Frage, welche Feinde eigentlich gegen diese revolutionäre Jugend stehen. Und es macht klar, wo diese revolutionäre Jugend selber steht. Denn es ist nicht nur ein Handbuch für eine neue Generation, sondern auch ihre Stimme. Es ist die Stimme einer Generation, die sich wehrt und keine Kompromisse kennt, denn „wir können guten Gewissens sagen, mit diesem System gar nichts zu schaffen zu haben, ja, noch viel mehr, wir hassen den Liberalismus wie die Pest.“

Das Buch erhaltet ihr ab sofort über unseren Materialvertrieb –> www.materialvertrieb.de