Roßlau: Bürgerstreifen zum Schutz unserer Kinder

In der Schifferstadt Roßlau laufen Mitglieder der Partei „Der III. Weg“ in unregelmäßigen Abständen ehrenamtlich Rundgänge. Hierbei geht es insbesondere darum, die Bürger der Stadt in persönlichen Gesprächen zu sensibilisieren und Probleme direkt vor Ort zu erfahren. Zuletzt gab es z. B. mehrere Vorfälle auf dem Gelände der Grundschule „Waldstraße“ mit schulfremden Personen, die ausländische Wurzeln haben. Kinder und Eltern sind höchstgradig besorgt und fühlen sich von der derzeitigen Politik im Stich gelassen.

Die liberale Politik der etablierten Parteien hat einen Zuwachs an Raubdelikten, Sexualverbrechen und einen ausufernden Drogenkonsum in weiten Teilen dieses Landes zu verantworten. Der deutsche Bürger hat dabei das Nachsehen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht mit ihrem Parteiprogramm und dem Deutschen Sozialismus für einen grundlegenden Wandel in Politik und Gesellschaft.

Nur durch persönliches Engagement und Opferbereitschaft wird es einen Wandel geben.

Die Sicherheit der Bürger und des Landes hat oberste Priorität.

Folgt uns bei Telegram!

https://t.me/derdritteweganhalt