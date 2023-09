SP Rheinland: Flugblattverteilung nach sexuellem Übergriff von Asylbewerber im Agrippabad in Köln

Mit der steigenden Anzahl von Menschen aus aller Herren Länder häufen sich die Meldungen über Ausländergewalt.

Im Agrippabad in Köln wurde eine 13-Jährige von 8 Ausländern sexuell missbraucht. Sie wurde umringt, bedrängt, hochgeworfen und es wurde ihr in die Bikinihose gefasst. Bei den Tätern handelt es sich um vier Syrer, drei Türken und einen Iraker. Sie sind zwischen 16 und 26 Jahre alt und im Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in Köln und Bonn gemeldet. Unbegreiflicherweise wurden diese sogenannten „Kulturbereicherer“ wieder auf freien Fuß gesetzt.

Um die Bevölkerung vor Ort über diese Zustände aufzuklären, verteilten Aktivisten vom Stützpunkt Rheinland unserer Partei „Der III. Weg“ zahlreiche asylkritische Infoschriften am Agrippabad in Köln.

Schluss mit der unsäglichen Überfremdungspolitik der etablierten Parteien. Uns blüht eine weitere Überfremdung mit allen bisher bekannten negativen Auswüchsen.

Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich unter anderem für eine sofortige Schließung der Grenzen und Wiedereinführung der Grenzkontrollen ein. Abgelehnte und kriminelle Asylbewerber müssen sofort abgeschoben werden, mit anschließendem Einreiseverbot.

„GRENZEN DICHT! – KEIN ZWEITES 2015!“