Stuttgart: Blutige Auseinandersetzung in Bad-Cannstatt

Nachdem das Eritrea-Festival in Stuttgart schon ein voller Erfolg war, ging das bunte Treiben auch andernorts in der Landeshauptstadt lustig weiter. Mehrere Männer trafen sich vergangenen Samstag in einer Wohnung. Nachdem kurz nach 22:30 Uhr ein Streit zwischen zwei der Männer entfachte, wurde ein 38-Jähriger Mann mit einem Messer niedergestochen.

Ein 32-Jähriger, welcher auf den Streit aufmerksam wurde, verfolgte den flüchtenden Täter und wurde dabei selbst durch mehrere Messerstiche verletzt. Der 40-Jährige Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde kurz darauf von der Kriminalpolizei festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.