Südharz: Informationsstand auf Kunst- und Handwerkermarkt

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ waren auf einem Kunst- und Handwerkermarkt im Südharz, mit einem eigenen Informations- und Bücherstand vertreten. Das Besondere an den Markt war, dass er von Nationalisten für heimatverbundene Deutsche organisiert wurde und somit ein lokales Leuchtturmprojekt, im Aufbau einer deutschen Kultur wider dem liberalen Zeitgeist darstellt.

Parallel zum „Tag der Heimattreue“ unserer Bewegung in Hilchenbach, konnten sich dort unsere Mitglieder, welche an diesem Tag durch Arbeit und/oder Familie örtlich gebunden waren, einbringen.

Sie legten nicht faul die Hände in den Schoß, sondern nutzten in der heimatlichen Region die Möglichkeit am Nachmittag, um auf besagtem Handwerkermarkt mit dem Informationsstand unserer nationalrevolutionären Bewegung zu werben. Egal ob Buch, Broschüre oder persönliche Gespräche, der Stand erweckte reichlich Interesse.

Unsere nationalrevolutionäre Partei der III. Weg bietet einem jeden Deutschen eine Heimat, der seine Möglichkeiten sieht und nutzt, um für sein Vaterland und Volk aktiv zu sein.

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit

Für die Heimat? Bereit!

